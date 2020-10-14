СМИ узнали, кого коснутся санкции из-за Навального

Немецкие журналисты пообщались с неназванными источниками и узнали, на кого могут распространиться санкции Евросоюза. Только конкретных имен никто не сообщил, только организацию.

Немецкое агентство DPA узнало от источников, что санкции Евросоюза распространятся на российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, а индивидуальные ограничительные меры коснутся сотрудников силовых ведомств. Санкции связаны с делом Алексея Навального, в организме которого, по информации немецкого правительства, нашли следы отравляющего вещества «Новичок». Из-за этого Германия призвала Россию к ответу, а в среду согласовала антироссийские санкции.

Futуnсndj ранее сослалось на анонимных дипломатов, которые сказали, что ЕС согласовал санкции против шести человек и одной организации в России в связи с делом Навального. Ограничения подразумевают заморозку активов, а также запреты на поездки. Санкции могут ввести через несколько дней, после закрепления в письменной форме.

Алексею Навальному стало плохо в самолете 20 августа. Он летел из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске, а впавшего в кому Навального отправили в реанимацию. Спустя два дня семья привезла его в клинику «Шарите» в Берлине, после чего немецкое правительство начало требовать от Москвы ответ за якобы отравление.

Сам Навальный в среду рассказал, сколько стоило лечение в «Шарите». Нахождение в клинике и все процедуры обошлись почти в 50 тысяч евро, но заплатил Навальный не из своего кармана — на помощь пришли предприниматель Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко, айтишник Роман Иванов.