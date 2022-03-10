СМИ узнали, какие ушедшие из России компании могут национализировать

Перечень покинувших Россию иностранных компаний, которые могут подвергнуться национализации, составила организация «Общественная потребительская инициатива». Список направлен в российское правительство и Генпрокуратуру. Он содержит 59 организаций. Об этом написали «Известия».

Как рассказал изданию глава организации Олег Павлов, в настоящее время в перечень входят такие компании, как Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, Porsche, Toyota, H&M и ряд других. При этом список обещают продолжать расширять в случае новых заявлений представителей бизнеса. Также Павлов пообещал привлечь к работе над списком правоохранителей, Минпромторг и Роспотребнадзор.

«Как только появляются компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, они туда вносятся. Соответственно, в их отношении будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры», — пояснил глава организации.

По словам Олега Павлова, общий объем прекративших работу в России иностранных компаний перед гражданами и государством составляет более шести триллионов рублей. Это сумма, равная российской выручке компаний за три года.

Предполагается, что в случае попадания в антисанкционный черный список на счета и активы компании к России будет наложен арест, в ее отношении будет введено внешнее управление, будет проведена национализация имущества. Руководство предприятий могут привлечь к уголовной ответственности.