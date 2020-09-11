СМИ узнали, как учатся дети на карантине по COVID-19

В некоторых российских регионах школьников снова отправили на дистанционное обучение. На карантин из-за COVID-19 закрыли классы или целые школы. Вернуться к очным занятиям можно со справкой от врача или отрицательным тестом на коронавирус.

На онлайн-обучение перевели часть столичных классов и учащихся в Ивановской, Кемеровской, Саратовской и других областях, сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Национальной родительской ассоциации.

В школах Москвы домой отправили по одному-два класса. Им предстоит учиться дистанционно по своему расписанию по схеме, аналогичной действовавшей на весенней самоизоляции. Педагоги будут вести урок из закрепленного за классом кабинета.

Некоторые учебные заведения немного сократили продолжительность занятий, чтобы школьникам было проще выдержать электронный формат. В остальном от обычных такие уроки ничем не отличаются.

У каждой школы существует свой порядок действий при выявлении у ребенка симптомов респираторного заболевания. Обычная практика — звонок родителям с просьбой забрать ученика домой.

Если у школьника температура 37,1 и выше, то его уже изолируют в медпункте, сообщают родителям и вызывают скорую помощь. Ребенок сможет вернуться в школу, если у него не подтвердят COVID-19. В противном случае, на карантин отправят весь класс, а Роспотребнадзор уточнит сроки карантина в школе. Необходимые меры по изоляции родственников заболевшего тоже определит ведомство.

После перенесенных ОРВИ или коронавируса в школу пустят только с медицинской справкой. Не болевшим, но отсидевшим карантин ученикам тоже придется ее принести или показать в учебном заведении отрицательные результаты ПЦР-теста.

«Главное, чтобы работодатели понимали: родителям сейчас непросто», — подчеркнула исполнительный директор национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко.

За ситуацией в регионах следят в Минпросвещения. Дети, по данным ведомства, болеют как COVID-19, так и ОРВИ. В каждом учебном заведении ситуация складывается индивидуальная.