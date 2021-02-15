СМИ узнали имя покупателя «жуткой Аленки» из Нововоронежа

Прославившую Нововоронеж скульптуру Аленки приобрела на интернет-аукционе за 2,6 миллиона рублей Елена Николаевна Осипова. Как сообщил сайт kp.ru, полная тезка покупательницы является совладельцем воронежской сети фитнес-клубов «Триэль».

В пресс-службе компании подтвердили покупку скульптуры. Комментарий с объяснением, в качестве чего они намерены использовать Аленку, пообещали дать позднее.

Победительница аукциона пока никак не прокомментировала свою покупку.

Всего в торгах принимали участие четыре человека. Начальная цена лота составила один миллион рублей. Шаг в ходе аукциона составлял 50 тысяч рублей. Победителем стал участник под номером три, который предложил за скульптуру 2,6 миллиона рублей.

Скульптуру на аукцион выставила создавшая ее компания. После демонтажа памятника фирма вернула деньги администрации Нововоронежа, которая выступала заказчиком.

Памятник основательнице села Новая Аленовка, которое выросло до города Нововоронеж, установили 18 декабря в честь 250-летия населенного пункта. Монумент настолько напугал жителей, что они потребовали его убрать.

Фотографии Аленки разошлись в социальных сетях и быстро стали мемом. Ее называли символом 2020 года. После демонтажа многие известные люди заявили, что готовы купить памятник, но после от этой идеи отказались.