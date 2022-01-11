СМИ узнали, где россияне встретили Новый год

Сайт kp.ru провел опрос, в ходе которого выяснил, где россияне встретили Новый год. Всего в нем приняли участие 7,6 тысячи человек. Выяснилось, что 40% респондентов провели праздник, отдыхая дома у телеэкранов.

Четверть опрошенных отметили, что в Новый год отправились навестить родственников и друзей. 15% респондентов провели праздник за работой. При этом не всем опрошенных удалось отдохнуть на протяжении праздничных выходных.

«Первые пять дней была на даче, потом пришлось работать», — рассказала одна из участниц опроса.

6% отправились гулять, провели время на природе или занимались домашними делами. 3% опрошенных поехали в отпуск или занялись активными видами спорта.

1% респондентов отправились театры, музеи или выставки. Еще 1% отдали предпочтение варианту «другое». Большая часть людей, которые выбирали этот вариант, столкнулись с болезнью во время Нового года.

«Лечился от ковида, хорошо, что из стационара перед Новым годом выписали, долечивался дома», — отметил один из участников опроса.