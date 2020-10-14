СМИ: «Уралвагонзавод» не получил заказы вагонов на 2021 год
Крупнейшее предприятие по производству вагонов в России «Уралвагонзавод» не получило заказы на будущий год. Помимо прочего, у организации накопились долги, информирует РБК.
При этом руководство приняло решение не останавливать производство. По информации журналистов, представители УВЗ вынуждены просить о покупке хотя бы нескольких вагонов, сообщил сайт «Экономика сегодня».
Главными покупателями продукции завода являлись «Первая грузовая компания», СУЭК и «Федеральная грузовая компания». СМИ пишут, что ни с одной из этих компаний «Уралвагонзавод» не договорился о поставках на грядущий год. Подобная ситуация происходит с предприятием не впервые.