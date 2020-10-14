СМИ: «Уралвагонзавод» не получил заказы вагонов на 2021 год

При этом руководство приняло решение не останавливать производство. По информации журналистов, представители УВЗ вынуждены просить о покупке хотя бы нескольких вагонов, сообщил сайт «Экономика сегодня».

Главными покупателями продукции завода являлись «Первая грузовая компания», СУЭК и «Федеральная грузовая компания». СМИ пишут, что ни с одной из этих компаний «Уралвагонзавод» не договорился о поставках на грядущий год. Подобная ситуация происходит с предприятием не впервые.