СМИ: уральского священнослужителя выгоняют из дома. Он не дал епископу вскрыть могилу святой

По словам прихожан, сегодня в дом священнослужителя приедет свита Пармена, чтобы описать имущество епархии. При этом дом, в котором живет отец Иоанн, построен на пожертвования прихожан. А дом, принадлежавший самой епархии, сгорел еще в конце 90-х.

«У батюшки уже успели отобрать стиральную машину и даже люстру, которые уж точно не епархиальное имущество», — рассказала инсайдер.

По ее словам, священнослужителя переводят настоятелем в Троицк. Там ему негде и не на что жить.

По данным информагентства, в конце августа епископ Пармен попытался вскрыть могилу святой Евдокии Чудиновской, чтобы перевезти ее останки в строящийся храм. Однако местные жители воспротивились и не дали этого сделать.