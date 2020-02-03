СМИ: уральский паралимпиец устроился на работу курьером

В Сети опубликовали видео, на котором якобы паратриатлонист Михаил Асташов из Екатеринбурга с термосумкой «Яндекс.Еды» дожидается заказа в каком-то фастфуде. Тренер нашей сборной Никитина сообщила, что будет разбираться с этим вопросом. Подтверждать, что на записи Асташов, она не стала.

«Я пока ничего об этом не слышала. Пока я ничего комментировать не буду, буду разбираться с этим вопросом», — приводит РИА «Новости» слова Марины Никитиной.

Сообщение об Асташове, который устроился доставщиком еды, появилось в Telegram-канале Baza. В нем говорится, что спортсмен собирается в 2020 году на Паралимпиаду в Токио. Международный союз триатлонистов (ITU) поддерживает и развивает паратриатлон, которым занимается Асташов, в течение уже 15 лет.

Впервые на Паралимпийских играх соревнования по этому виду спорта провели в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Паратриатлон на Паралимпиаде состоит из трех этапов: 750 метров плавания, 20 километров гонки на велосипеде и пять километров бега.