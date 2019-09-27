СМИ: управляющим компаниям дадут доступ к личным данным россиян

Персональные данные плательщиков коммунальных услуг планируют свести в единую базу. Такую возможность рассматривает Минстрой РФ совместно с Госдумой. Пользу от этого получат управляющие компании.

Предполагается, что в дальнейшем благодаря нововведению УК будет проще взыскивать с неплательщиков задолженности через суд. Об этом сообщила газета «Известия».

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Полный список данных, которые планируют внести в базу, сейчас обсуждается. Попасть в нее могут информация из паспорта, СНИЛС, ИНН и ЕГРН. Создать единую систему хотят уже к апрелю 2020 года. Возможно, ее интегрируют в уже существующую ГИС ЖКХ. Она была запущена в 2016 году и содержит сведения о лицензиях управляющих компаний, объектах жилого фонда, личные кабинеты плательщиков и УК и иные данные.

Эксперты полагают, что после появления госсистемы лазеек у должников, чтобы уклониться от оплаты услуг ЖКХ, останется намного меньше. Сейчас структуры жилищно-коммунального хозяйства не обладают полной информацией о жильцах. Скоро без нее нельзя будет и подать на неплательщика в суд: соответствующий закон вступит в силу с 1 октября.

В то же время остается не до конца решенным вопрос защиты персональных данных. Специалисты подчеркивают, что для новой системы необходимо создавать техническую защиту. Кроме того, необходимы и меры ответственности для сотрудников сферы ЖКХ, если они решат незаконно воспользоваться доступом к имеющейся информации.