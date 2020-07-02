СМИ: умерший депутат Екатеринбурга мог заразить коллег коронавирусом

На минувшей неделе она участвовала в заседании представительного органа. Дерягина также могла встречаться со многими городскими, районными и областными чиновниками, отметили источники агентства.

Бывший член Екатеринбургской думы возглавляла «Дом детского творчества Ленинского района», где был оборудован избирательный участок. В дни предварительного голосования Дерягина приходила туда.

Коронавирус у Дерягиной не был официально выявлен на момент смерти, заявил источник в гордуме. В думе допускают, что по итогам вскрытия депутатам и сотрудникам аппарата предстоит сдать тесты на коронавирус.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова навещала Дерягину 25 июня перед госпитализацией.

«Я приезжала к ней на избирательный участок [в «Доме детского творчества Ленинского района“]. Образцовый участок. Там все было организовано идеально, даже придраться не к чему. Елена Дерягина сама вышла меня встретить, провела по всем помещениям», — рассказала она.

Мерзлякова использовала все необходимые средства индивидуальной защиты. А после она сдала анализ, который показал отсутствие коронавируса.

Дерягину доставили 28 июня в ЦГКБ № 6. Депутат скончалась в ночь на 2 июля в общей палате госпиталя с COVID-больными. Она умерла из-за оторвавшегося тромба.