СМИ: умерла актриса Татьяна Иваненко. У нее были отношения с Высоцким
В Москве умерла актриса Татьяна Иваненко. У нее были романтические отношения с артистом Владимиром Высоцким. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В Москве ушла из жизни Татьяна Васильевна Иваненко. Ей было 79 лет», — приводит агентство слова собеседника.
Иваненко была актрисой Театра на Таганке. Она снималась в фильмах «Впереди день», «Внимание, цунами!», «Служили два товарища» и «Время, вперед!».
По данным из открытых источников, у нее были любовные отношения с Владимиром Высоцким. СМИ пишут, что от него она родила дочь Анастасию, которую актер не признал.
В 2018 году у Иваненко отказали ноги и она перестала выходить на улицу.