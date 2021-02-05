СМИ: умерла актриса Татьяна Иваненко. У нее были отношения с Высоцким

«В Москве ушла из жизни Татьяна Васильевна Иваненко. Ей было 79 лет», — приводит агентство слова собеседника.

Иваненко была актрисой Театра на Таганке. Она снималась в фильмах «Впереди день», «Внимание, цунами!», «Служили два товарища» и «Время, вперед!».

По данным из открытых источников, у нее были любовные отношения с Владимиром Высоцким. СМИ пишут, что от него она родила дочь Анастасию, которую актер не признал.

В 2018 году у Иваненко отказали ноги и она перестала выходить на улицу.