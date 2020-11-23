Умер заболевший СОVID-19 бывший глава Хакасии Зимин

Бывший глава Хакасии Виктор Зимин скончался на 59 году жизни после осложнений, возникших из-за коронавируса. Об этом заявил глава Аскизского района республики.

Как он уточнил в комментарии РИА «Новости», причиной смерти является пневмония.

«Сегодня в 05:00 мск в Москве скончался экс-глава Хакасии Виктор Зимин. Организм не смог справиться с тяжелой формой пневмонии, легкие не выдержали», — ранее сообщал портал 19rus.info со ссылкой на источник.

Зимина с коронавирусом госпитализировали еще в августе. Все это время он находился на лечении в военном госпитале в Москве.

Виктор Зимин родился 23 августа 1962 года в деревне Диссос в Красноярском крае. Политическую карьеру начал в 2003 году, когда его избрали депутатом Верховного Совета Республики Хакасия.

Зимин возглавлял регион с 15 января 2009 года по 3 октября 2018 года, с 14 января по 18 сентября 2013 года был врио главы республики. Он участвовал в выборах и в 2018 году, но за два дня до второго тура снял свою кандидатуру. Причиной назвал состояние здоровья. В итоге руководителем Хакасии стал Валентин Коновалов.

С марта 2019 года Зимин являлся заместителем генерального директора ОАО «РЖД», начальником дирекции развития железных дорог Восточного полигона.