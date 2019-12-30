СМИ: Умер создатель Ту-160 Валентин Близнюк

Руководитель работ по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк скончался в понедельник, 30 декабря. Ему был 91 год.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в авиационных кругах.

«К сожалению, Валентин Иванович умер», — процитировало агентство его слова.

Никаких подробностей о причине смерти Близнюка источник не сообщил. Неизвестно также и о месте и времени похорон авиаконструктора.

Валентин Близнюк родился 12 апреля 1928 года. Долгие годы авиаконструктор проработал в Объединенном конструкторском бюро имени Туполева. Он начал трудиться над созданием Ту-160 еще в 1960-х годах. При его конструировании Блюзнюк не только руководил проектом, но и разрабатывал аэродинамическую схему самолета и его двигателя.

Близнюк также известен тем, что внес весомый вклад в создание первого в мире сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. За свои достижения он удостоился Государственной премии СССР.