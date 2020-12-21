СМИ: умер писатель Евгений Ларин

«Прошедший войну, не сломленный на фронтах Второй мировой наш поэт-фронтовик в этом возрасте оказался бессилен против пандемии. Как ни старались, не спасли его жизнь и врачи», — поделился димитровградский журналист, поэт, общественник Юрий Шерстнев

По данным информагентства, Ларин был лауреатом журналистской премии им. М. Ульяновой. Кроме того, он несколько раз становился членом областного Бюро писательской организации Союза писателей РФ. Также он был представителем Союза писателей СССР, Союза писателей РФ и регионального объединения «Слово».