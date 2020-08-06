СМИ: умер известный автор школьных учебников по химии

Он скончался 2 августа в своей квартире на улице 26-ти Бакинских Комиссаров на западе Москвы. Тело химика обнаружил его сын Илья Эдуардович, который ухаживал за пожилым отцом.

Месяц назад Нифантьеву исполнилось 87 лет. По предварительным данным, ученый умер из-за сердечно-сосудистой недостаточности.

Нифантьев окончил химический факультет МГУ в 1959 году, а в 1967-м получил звание доктора химических наук. Через несколько лет он стал заведующим кафедрой органической химии химического факультета Московского государственного педагогического института имени В. И. Ленина. Благодаря ученому в институте открылась лаборатория химии физиологически активных фосфорорганических соединений, ее он возглавлял более 40 лет.

Нифантьев написал около 400 научных трудов. Учебники по химии под его авторством до сих пор используются в школах и высших учебных заведениях России и СНГ.