СМИ: умер главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

Роллан Мартиросов родился 6 октября 1935 года в Москве. Он закончил Московский авиационный институт. После этого работал в ОКБ имени Сухого под руководством генерального конструктора Павла Осиповича Сухого. В 1962–1963 годы разрабатывал вертикально взлетающий бомбардировщик.

Мартиросов участвовал в создании самолетов «Су». Речь идет о Су-7бкл, Су-15, Су-24, Су-25, Су-27, Су-27К. Главное его достижение — Су-34. В 1991 году его назначили руководителем проекта и главным конструктором этого самолета.

Авиаконструктора не раз награждали. В разные годы он получил орден Знака почета, орден Дружбы, орден Александра Невского. В 2017 году стал Героем Труда РФ.

Су-34 — многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Он поражает наземные и воздушные цели противника. Его разработка началась 19 июня 1986 года. Тогда он назывался Т-10В. Первый полет Т-10В-1 прошел 13 апреля 1990 года, но общественности переименованный в Су-34 представили только в 2006 году. На вооружение ВВС РФ Су-34 приняли 20 марта 2014 года.