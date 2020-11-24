СМИ: умер актер Владимир Фирсов

«Днем 21 ноября нарядом скорой помощи была констатирована смерть 76-летнего артиста Владимира Фирсова. Медики установили, что давность смерти составила несколько часов, а предварительный диагноз „острая сердечно-сосудистая недостаточность“», — рассказал собеседник сайта.

Младшая сестра актера нашла его мертвым в квартире на улице Народного Ополчения в Москве. Она сразу же позвонила в скорую помощь и полицию. Точные причины смерти мужчины должна будет установить медицинская экспертиза. Сотрудники полиции приступили к проведению проверки.

Владимир Фирсов родился 14 марта 1944 года. Окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства, а затем стал работать в концертных организациях и служить в театре. На сцене он играл в таких спектаклях, как «Собачье сердце», «Записки сумасшедшего» и «Триумфальная арка». Кроме того, Фирсова можно увидеть в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Осенний марафон», «Охота на единорога» и многих других.