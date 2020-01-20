СМИ: Улюкаев получил предупреждение за сидение на кровати

Экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву вынесли предупреждение в колонии. Во время прокурорской проверки его застали сидящим на кровати в неположенное время.

Бывшему чиновнику пришлось писать объяснительную в связи со случившимся, сообщил Telegram-канал Baza. Инцидент произошел в дневное время. В публикации указано, что Улюкаева «простили».

Экс-министр отбывает наказание в колонии ИК-1 в Тверской области. Он работает в библиотеке и ведет экономический кружок. На занятия к Улюкаеву ходят несколько десятков заключенных, которые называют осужденного за взяточничество чиновника «батей экономики», пишет Baza.

Не забывает Улюкаев и о творчестве: в колонии он пишет стихи. Недавно он посвятил строки Новому году, человеческой душе и винегрету.

За взяточничество Алексея Улюкаева осудили на восемь лет колонии строгого режима и обязали выплатить штраф в размере 130 миллионов рублей.

Сам экс-министр заявил, что оказался за решеткой из-за провокации.