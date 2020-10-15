СМИ уличили банки в несоблюдении масочного режима в пандемию

В ряде российских банков при работе с клиентами не соблюдают все принятые на время пандемии коронавируса меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Сотрудники работают без масок или перчаток, а посетителям не измеряют температуру на входе.

Исследование на этот счет провела газета «Известия», проверив свыше 30 офисов крупных кредитно-финансовых учреждений. Корреспондент издания побывал в отделениях Юникредитбанка, Газпромбанка, ВТБ, Альфа-Банка, «Сбера», МКБ, «Открытия», Росбанка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка и Россельхозбанка.

Обход показал, что в офисах каждого второго банка масочно-перчаточный режим сотрудниками не соблюдается. В шести отделениях выявлено семь нарушений. Специалисты зачастую консультируют клиентов со спущенными на подбородок масками, без них работают операционисты (защитные стекла между ними и клиентами есть только в половине банков), перчатки тоже надевают не все. Температуру пришедшим в банк людям измеряют крайне редко, за соблюдением дистанции строго не следят.

В Роспотребнадзоре заметили, что не разрабатывали специальные рекомендации для сотрудников банковских отделений, работающих с населением напрямую. Финансовые организации, в свою очередь, уверяют, что крайне ответственно подходят к соблюдению действующих мер.