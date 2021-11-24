СМИ: у устроившей аварию со Скляром женщины нашли признаки алкогольного опьянения

Женщина, которая врезалась на Audi в Jaguar Игоря Скляра, была пьяна. По информации «Фонтанки», полицейские зафиксировали у нее признаки алкогольного опьянения.

Издание также узнало, что женщину поймали на приличном расстоянии от места аварии. ДТП произошло на Лиговском проспекте, а задержание — на Андреевской улице.

Против водителя Audi, по информации «Фонтанки», составили протоколы по статьям об оставлении места аварии и о нарушении запрета на распитие после ДТП. Предполагается, что женщина сказала инспекторам, что заливала стресс после аварии.

Виновница аварии не является владельцем машины. Это выяснилось, поскольку владелец Audi тоже уже написал заявление. По его словам, пользуясь отсутствием водителя, женщина пересела за руль и попыталась уехать.

Авария с Игорем Скляром произошла накануне. Актера доставили в больницу, но он утверждает, что с ним все в порядке.

В Сети появилось видео ДТП. Судя по нему, водитель Audi сдавала назад наперерез потоку машин, а после в нее врезался Jaguar с Игорем Скляром.