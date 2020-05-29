СМИ: у Чичваркина нашли дом в престижном районе Лондона

Чичваркин живет в квартире, стоимость которой оценивается как минимум в восемь миллионов фунтов стерлингов. Недвижимость располагается в престижном районе в центре Лондона. Бизнесмен может быть ее владельцем, предположило СМИ.

Сейчас Чичваркин занимает 24-е место в списке объектов недвижимости Forbes «29 лондонских квартир и особняков богатейших россиян». Если квартира все же принадлежит ему, предприниматель мог бы улучшить свою позицию в рейтинге.

Официально Чичваркин не сообщал о покупке квартиры. Однако он указал ее адрес как место своего проживания, когда передавал эту информацию госорганам Великобритании при регистрации одного из своих юрлиц.

Люксовые апартаменты находятся на пересечении Little Boltons и Redcliffe square в престижном округе Кенсингтон и Челси. Квартира расположилась в трех километрах от королевского дворца.

Общая площадь пятиэтажного дома — 521 квадратный метр. В нем расположены две квартиры. Первая находится на двух нижних этажах, к ней относится еще и сад. Вторую, предположительно, купил Чичваркин. Его жилплощадь занимает три верхних этажа.

В апартаментах — три спальни и три ванные комнаты, две террасы. На первом этаже расположена просторная гостиная, кухня и столовая. Главная спальня с ванной и гардеробной, а также вторая спальня с ванной занимают большую часть второго этажа. А на третьем этаже есть еще одна спальня с выходом на террасу на крыше.

Чичваркин выкладывает в своем Instagram фотографии с интерьерами этого дома, с видами с террасы и крыши. Там же он фотографирует детей и делает селфи, выяснили журналисты.

Предприниматель выращивает помидорную рассаду на террасе своего дома в Лондоне.

«Рассада, дача, помидорки, намазанная сметаной сгоревшая спина, мозоли, занозы, вонючие обрезанные сапоги, натаскай воды, одна жевка на троих, на дискару идешь?» — подписал он пост в соцсети.