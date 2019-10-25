СМИ: цены на иранские фрукты и овощи в России снизятся

Овощи и фрукты, привезенные в Россию из Ирана, могут подешеветь на 3-4%. Эксперты прогнозируют и увеличение доли продукции из этой страны — с 5% до 30%. Причина подобных изменений — в почти двукратном уменьшении таможенных платежей между Евразийским экономическим союзом и Тегераном.

Обзор на указанную тему составило Минэкономразвития. С документом ознакомилась газета «Известия».

Тарифы для Ирана в среднем станут меньше на 64%. Фрукты будет ввозить дешевле на 50-100%, овощи — на 25-50%. Полное обнуление, возможно, ждет орехи. В министерстве добавили, что наибольшее снижение пошлин ожидается для помидоров, огурцов, картофеля, петрушки и укропа.

По словам министра по торговле ЕЭК Вероники Никишиной, преференции Ирану дадут по импорту на территорию РФ сухофруктов, посуды и ковров.

В Минэкономразвития добавили, что на 23% в среднем снизятся пошлины Тегерана и для предпринимателей-экспортеров стран ЕАЭС.

Соглашение о зоне свободной торговли с Ираном носит временный характер и продлится три года. В силу оно вступит 27 октября. По итогам планируют принять решение о создании полноценной ЗСТ, которая охватит все виды товаров. Предпринимаемые меры, полагают специалисты, укажут на возможности и перспективы сотрудничества в полноформатном режиме. В учет возьмут геополитические особенности Ирана и то, что страна не является членом ВТО.

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Выгода ждет все пять стран союза, но больше всего выиграют Россия и Армения. У этих двух государств, подчеркивают эксперты, хорошо обстоят дела с каналами поставок.

В итоге иранские овощи и фрукты в российских магазинах подешевеют где-то на 3-4%. На прилавках они будут появляться после завершения в евразийских странах сезона урожая.

Взаимное снижение пошлин приведет к тому, что доля этих товаров постепенно вырастет. Кроме того, ретейлеры могут пойти на снижение цен на другие импортные продукты после демпинга со стороны Тегерана.

Если сейчас на рынке фруктов и овощей из Ирана около 5%, то благодаря снижению ввозных пошлин их доля, подсчитали специалисты, может увеличиться до 30%.