СМИ: труп сына российского миллиардера нашли в подмосковном элитном поселке

По словам бизнесмена, он вернулся из деловой поездки, но дома его не встретили, утверждает издание. Мужчина обнаружил тело сына в его комнате.

«Скончавшийся был обнаружен абсолютно голым с целлофановым пакетом, зажатым в руках. На теле молодого человека присутствовали трупные пятна. Медики установили приблизительное время смерти: четыре дня назад. По предварительному диагнозу, мужчина скончался от передозировки неизвестным наркотическим веществом», — рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

По данным издания, в комнате умершего нашли воздушные шарики, флакон с таблетками и зажигалку. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Специалистам предстоит определить наркотическое вещество, которым мог отравиться сын миллиардера.