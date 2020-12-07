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    07 декабря 2020, 18:08

    СМИ: труп сына российского миллиардера нашли в подмосковном элитном поселке

    Андрей Иванов

    Российский предприниматель-миллиардер нашел в своем доме в коттеджном поселке в Истринском районе Подмосковья тело 22-летнего сына. О гибели парня он сам сообщил в полицию, написал сайт kp.ru.
    СМИ: труп сына российского миллиардера нашли в подмосковном элитном поселке

    По словам бизнесмена, он вернулся из деловой поездки, но дома его не встретили, утверждает издание. Мужчина обнаружил тело сына в его комнате.

    «Скончавшийся был обнаружен абсолютно голым с целлофановым пакетом, зажатым в руках. На теле молодого человека присутствовали трупные пятна. Медики установили приблизительное время смерти: четыре дня назад. По предварительному диагнозу, мужчина скончался от передозировки неизвестным наркотическим веществом», — рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

    По данным издания, в комнате умершего нашли воздушные шарики, флакон с таблетками и зажигалку. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Специалистам предстоит определить наркотическое вещество, которым мог отравиться сын миллиардера.