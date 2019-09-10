СМИ: товары с заменителями молочного жира попросили исключить из списка молочных

Из числа молочных продуктов попросили исключить товары с заменителями молочного жира. Для них предлагают ввести единые требования, касающиеся маркировки и оборота.

Соответствующее обращение в Минсельхоз поступило от Национального союза производителей молока, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на текст документа.

Положительное решение ведомства позволило бы исключить из технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции» сырные продукты и маргарин. В таком случае они лишатся и права на льготный НДС в размере 10%. Последнее чревато падением спроса, так как товары подорожают.

По мнению главы Союзмолока Артема Белова, регулирование молокосодержащей продукции стоит перевести. Оно должно подчиняться регламенту «О безопасности пищевой продукции», причем по маркировке и обороту нужны единые требования.

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В настоящее время, уточняется в материале, специальные требования к маркировке установлены только для продуктов, в которых доля заменителя молочного жира составляет не более 50%. Производители подобной продукции обязаны указывать на этикетке соответствующую информацию и перечислять входящие в состав продукта растительные масла.

Минсельхоз рассматривает предложение Союзмолока как один из возможных вариантов, который помог бы усовершенствовать регулирование молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира.

Молочная продукция в России продается по новым правилам с 1 июля. Теперь молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты располагаются в магазинах таким образом, чтобы покупатель мог визуально отделить их от других товаров. Кроме того, их сопровождает «Продукты без заменителя молочного жира». Таким образом сельхозпроизводители, занимающиеся производством указанной продукции, привлекают внимание потребителей.