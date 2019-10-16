  • СМИ: Только 10-15% россиян пойдут на добровольное накопление пенсий

    16 октября 2019, 05:45

    Александра Каширина

    Национальное рейтинговое агентство сообщило, что граждан РФ не интересует новая пенсионной реформа, сообщила газета «Известия».
    СМИ: Только 10-15% россиян пойдут на добровольное накопление пенсий

    В начале сентября Министерство финансов разработало законопроект «О гарантированном пенсионном продукте», который предусматривает негосударственное пенсионное страхование на добровольных началах и возможность присоединить к ГПП имеющиеся в обязательном пенсионном страховании накопления.

    Суть разработки — постепенно перевести государственное пенсионное обеспечение в негосударственное. Однако только 10-15% граждан заинтересованы в переводе своих накоплений в новый продукт, то есть в ГПП.

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    Прежде всего это связано с финансовой неграмотностью населения, из-за которой люди плохо различают системы пенсионного накопления и низкой доходностью негосударственных пенсионных фондов.

    Таким образом, при добровольном присоединении к ГПП реформа теряет всякий смысл.

    Так или иначе, проекты по пенсионным накоплениям на данный момент достаточно «сырые», а Государственная Дума пока только разрабатывает реформу, которая придаст пенсионной системе логичный и удобный вид.

    Ранее сообщалось, что России может не хватить денег в бюджете на обещанный рост пенсий.