СМИ: Только 10-15% россиян пойдут на добровольное накопление пенсий

В начале сентября Министерство финансов разработало законопроект «О гарантированном пенсионном продукте», который предусматривает негосударственное пенсионное страхование на добровольных началах и возможность присоединить к ГПП имеющиеся в обязательном пенсионном страховании накопления.

Суть разработки — постепенно перевести государственное пенсионное обеспечение в негосударственное. Однако только 10-15% граждан заинтересованы в переводе своих накоплений в новый продукт, то есть в ГПП.

Прежде всего это связано с финансовой неграмотностью населения, из-за которой люди плохо различают системы пенсионного накопления и низкой доходностью негосударственных пенсионных фондов.

Таким образом, при добровольном присоединении к ГПП реформа теряет всякий смысл.

Так или иначе, проекты по пенсионным накоплениям на данный момент достаточно «сырые», а Государственная Дума пока только разрабатывает реформу, которая придаст пенсионной системе логичный и удобный вид.

Ранее сообщалось, что России может не хватить денег в бюджете на обещанный рост пенсий.