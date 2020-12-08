СМИ: тюменские бары и кафе не откажутся от новогодних вечеринок

«Крупные ресторанные холдинги и сетевые рестораны от проведения таких вечеринок, конечно, откажутся. Но небольшие кафе и бары активно занимаются поиском гостей. В том числе, через соцсети», — поделился инсайдер.

По его словам, вечеринки будут закрытыми. Владельцы составят списки определенных людей и плата за вход будет соответствующей. Источник заметил, что для небольших баров и кафе это остается практически единственной возможностью заработать, поэтому их не пугают штрафы.

«Да и везде есть свои люди. Все решаемо», — добавил собеседник информагентства.