СМИ: тюменские бары и кафе не откажутся от новогодних вечеринок
Несмотря на коронавирусные ограничения, в тюменских барах и ресторанах пройдут закрытые вечеринки в новогоднюю ночь. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
«Крупные ресторанные холдинги и сетевые рестораны от проведения таких вечеринок, конечно, откажутся. Но небольшие кафе и бары активно занимаются поиском гостей. В том числе, через соцсети», — поделился инсайдер.
По его словам, вечеринки будут закрытыми. Владельцы составят списки определенных людей и плата за вход будет соответствующей. Источник заметил, что для небольших баров и кафе это остается практически единственной возможностью заработать, поэтому их не пугают штрафы.
«Да и везде есть свои люди. Все решаемо», — добавил собеседник информагентства.