СМИ: тело основателя Skillbox нашли в Черном море

Тело основателя Skillbox Игоря Коропова обнаружили в Черном море. Он пропал в Сочи несколько дней назад. В МЧС «360» подтвердили обнаружение тела, но личность еще устанавливается.

«Сегодня утром катер, выходящий в порт Имеретинской, обнаружил в 250-300 метрах от берега тело неизвестного мужчины. Они передали эту информацию <…> Тело забрали, отвезли на берег, где его передают Следственным органам. Подтвердить или опровергнуть, что это конкретно этот мужчина, поиски которого велись, мы не можем, мы не устанавливаем личности погибших», — сообщила «360» представитель пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Мария Спиридонова.

О том, что в Черном море было обнаружено тело именно Коропова, сообщил Telegram-канал Life Shot. Официального подтверждения пока не появилось. Местная журналистка сообщила «360», что тело пока не опознали.

Тем не менее водолазы прекратили поиски в воде из-за сложного рельефа дна. Но визуально место продолжают осматривать.

«Сейчас продолжается только визуальный поиск, водолазный приостановлен до поступления новых данных. <…> В Имеретинской низменности очень резко начинается глубина. <…> То, что мы могли прочесать, обыскать, территорию порта обыскали полностью, вдруг его забило куда-то между сваями, все это осмотрели. Просто негде уже его искать», — передает РИА «Новости» слова представителя поисково-спасательном отряде МЧС России.

Накануне в Сети появилась запись с городских камер видеонаблюдения. На них видно, как юный предприниматель едет по сочинской набережной на самокате поздно ночью. Игорь Коропов перестал выходить на связь с воскресенья.