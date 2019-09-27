СМИ: телефонные мошенники стали чаще звонить с Украины

Украина стала домом для телефонных мошенников. Часть колл-центров, которые подменяют номера и имитируют звонок из банка, расположены на территории соседней с Россией страны.

О ситуации рассказала газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к ЦБ. Подтвердили формирующуюся тенденцию и в службах безопасности нескольких кредитных организаций.

В банках полагают, что мошенники предпочитают обосновываться на Украине из-за более низких расходов — содержать команды операторов там гораздо дешевле. Кроме того, менее доступными злоумышленники становятся и для правоохранительных органов России.

В материале приводятся выдержки из-записи разговора, произошедшего между московским бизнесменом и одним из телефонных мошенников. Использовав номер реальной кредитной организации, он заявил о попытках входа в личный кабинет клиента и списания средств на карту другого банка.

Аферист сумел назвать точные данные мужчины — адрес, содержащуюся в паспорте информацию и домашний адрес. Однако предполагаемая жертва сумела разоблачить обманщика. Потом злоумышленник неожиданно пошел на откровенность.

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По его словам, от каждой похищенной суммы он получает 10%. При этом в неделю мошенник зарабатывает порядка 150-200 долларов. В пересчете на рубли это 40-50 тысяч в месяц. Говорил звонивший, указано в статье, с характерным узнаваемым акцентом.

Центробанк не стал комментировать сам факт поступающих с Украины мошеннических звонков. Не ответили на запрос о масштабности подобных преступлений и в МВД.

Юристы и сотрудники служб безопасности банков подчеркивают, что вернуть отданные мошенникам таким образом деньги практически невозможно. Прием неважно, где именно расположен колл-центр аферистов.