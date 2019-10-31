«Известия»: тарифы на свет в России вырастут из-за договора по климату

Россия намерена ратифицировать Парижское соглашение по климату. Из-за этого в стране могут вырасти тарифы на электроэнергию. Не исключено, что введение углеродного налога повысит ее стоимость до 50%.

За реализацию положений документа придется платить российским налогоплательщикам — около 3-4% ВВП в год. К таким выводам пришли специалисты Института проблем естественных монополий в ходе проведенного исследования. О его результатах рассказала газета «Известия».

Замдиректора института Александр Григорьев подчеркнул, что подобные изменения население вряд ли воспримет позитивно. Они влекут за собой сокращение рабочих мест и увеличение стоимости электроэнергии и тепла.

«Так что минусы очевидны, а плюсы — нет», — сказал ученый.

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По мнению депутатов, решение о ратификации Парижского соглашения по климату было принято без учета того, какой позиции по этому поводу придерживаются в Госдуме. Несмотря на это, нижняя палата намерена придать юридическую силу документу. Вопрос должны рассмотреть либо до конца 2019-го, либо в начале 2020 года.

Экологи указали, что ратификация активизирует работу, направленную на сокращение выбросов. Меры улучшат экологическую обстановку, что, несомненно, является плюсом.

Однако некоторые эксперты напоминают, что наша страна уже выполняет обязательства по сокращению выброса парниковых газов на 25-30%. Это стало возможным из-за спада производства в 1990-е годы и повышения энергоэффективности. Последнего удалось добиться благодаря вводу новых мощностей в электроэнергетике.