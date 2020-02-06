СМИ: сын экс-президента Киргизии умер в Москве

Столичным медикам не удалось спасти сына бывшего президента Киргизии. У 44-летнего Айдара Акаева остановилось сердце.

О кончине Акаева-младшего рассказал киргизский портал 24.kg со ссылкой на близких к семье политика.

«По предварительным данным, у него произошла внезапная остановка сердца. Врачи не успели его спасти», — говорится в публикации.

Аскар Акаев уехал из Киргизии в 2005 году и поселился в Москве. Кроме Айдара, у бывшего главы республики еще две дочери — Бермет и Саадат — и сын Илим.

Погибший Айдар был женат, воспитывал трех детей.

Как уточнил «Интерфакс», против него и мужа его сестры Бермет в 2005 году возбудили уголовные дела. В Киргизии их обвинили в экономических преступлениях.