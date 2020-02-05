СМИ: студентка медуниверситета испугалась отчисления за интимную переписку

«Фотографии откровенного диалога и кадры, на которых студентка обнажена, появились в открытом доступе в сети. Как только информация дошла до руководства университета, у девушки начались проблемы», — пояснил источник издания.

Страницу девушки в социальных сетях заблокировали.

«Да, у нас есть конфликт. Пока все это в процессе разбирательств. Сегодня состоится разговор с ректором. Похоже, очень неприятный. На самом деле я уже так устала от этой ситуации и прессинга из деканата, что готова к суициду», — уточнила обвиняемая.

Однако сотрудники деканата факультета подчеркнули, что ранее о конфликте не слышали.

«Действительно, такая девушка учится у нас, но никаких проблем у нее нет. Ничего о переписке мы не знаем. Максимум, что может быть — выговор. И даже если такие снимки имеют место быть, то какое дело университету до того, как и где студенты зарабатывают деньги?» — заметили работники.

Юрист Павел Бабиков добавил, что за занятие проституцией грозит административное наказание, однако переписка не является основным доказательством нарушения.

«Одно дело личная жизнь, другое — проституция. Проституция — это административное правонарушение. Но, думаю, что за это отчислить из университета не могут, если, конечно, не будет установлен факт предоставления интимных услуг в общежитии или корпусе университета», — подчеркнул Бабиков.