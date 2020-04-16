СМИ: строителей школы заподозрили в миллионом мошенничестве в ХМАО
В ХМАО главу предприятия, которое пятый год не может достроить школу в деревне Хулимсунт, заподозрили в мошенничестве на три миллиона рублей. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По словам инсайдера, один из руководителей компании предоставлял фиктивные акты выполненных работ, а полученные деньги тратил на собственные нужды. Отмечается, что правоохранители ищут ответственных за подделку документации. Возбуждено уголовное дело. В региональном следкоме не смогли прокомментировать данные информагентства.