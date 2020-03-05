СМИ: стали известны подробности смерти колдуна Симакова

Антон Симаков — магистр магии и вуду. Именно так он себя представлял. Скончался 2 марта 2020 года в Екатеринбурге. Он перестал выходить на связь. Выяснилось, что колдун был госпитализирован и скончался, не приходя в сознание.



Получить оперативный комментарий в пресс-службе СКР изданию не удалось.