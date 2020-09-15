СМИ: средняя стоимость покупки на AliExpress выросла почти вдвое

Россияне стали больше платить за покупки на AliExpress. Средний чек с января по август почти удвоился и достиг полутора тысяч рублей. Всему виной режим самоизоляции и рост продаж более дорогих товаров от российских продавцов.

Исследование на этот счет провела торговая площадка и сервис «Тинькофф Оплата», сообщила газета «Коммерсантъ». Точные прошлогодние показатели не приводятся.

Аналитики объяснили сложившуюся тенденцию режимом самоизоляции: из-за него потребительские привычки россиян изменились. Кроме того, на AliExpress стало больше российских продавцов. Их число выросло на 40%, превысив, по имеющимся данным, 14 тысяч.

Доля покупок на сумму до тысячи рублей на площадке в 2020 году составила 13,8%. Годом ранее было 28,1%. В сегменте покупок от 10 до 100 тысяч прирост оказался наибольшим — с 23,5 до 41,6%. Наиболее популярными товарами оказались смартфоны и бытовая электроника. Значимым фактором для величины среднего чека на AliExpress стала и консолидация посылок.

Отечественные ретейлеры тоже отмечают рост среднего чека, поскольку «рутинные покупки» перешли в онлайн-формат.