СМИ: спрос на кремацию в Москве вырос более чем на треть из-за пандемии

Спрос на кремацию в московских похоронных услугах вырос в условиях пандемии. Если человек умер от COVID-19, его тело советуют сжечь. Однако кремировать жертву коронавируса необязательно.

Руководитель ГБУ «Ритуал» Артем Екимов, чье предприятие является главным оператором похорон и кладбищ в столице, рассказал сайту РБК о предпочтениях жителей Москвы при выборе похоронных услуг.

Обычно при 53-54% кремаций насчитывают 46-47% захоронений в землю. Когда в России ввели ограничительные меры для борьбы с распространением COVID-19, число кремаций выросло на 38%. Теперь на этот способ приходится 70-72% погребальных ритуалов, в землю хоронят в 28-30% случаев.

Если обстоятельства складываются по последнему сценарию, а человек умер из-за коронавирусной инфекции, то агенты ГБУ «Ритуал» на кремации не настаивают. Екимов пояснил, что у установленной Роспотребнадзором нормы рекомендательный характер. Право выбирать форму погребения зафиксировано законодательством.

«Порекомендовать мы, конечно, могли и делали это в соответствии с письмами Роспотребнадзора. Люди откликались, и доля кремаций в этот момент выросла», — заметил Екимов.

Свои рекомендации надзорный орган основывал на правилах Всемирной организации здравоохранения. В них говорилось как про захоронение, так и про кремацию.

«Сценариев стран Европы», отметили в ГБУ «Ритуал», в Москве не случилось, хотя количество кремаций значительно возросло. Работоспособность крематориев все время «интенсивно поддерживали».