СМИ составили рейтинг медиаактивности федеральных министров

Самым активным в медиапространстве стал премьер-министр Михаил Мишустин. На второй позиции по количеству упоминаний глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. На третьем месте министр здравоохранения Михаил Мурашко. Министр обороны Сергей Шойгу занял четвертое строчку. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов замкнул пятерку лидеров.