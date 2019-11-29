СМИ: соседи слышали крики о помощи в квартире Гришечкина

Рано утром соседка услышала крики Гришечкина о помощи и просьбы вызвать полицию. Женщина и ее муж в ту же секунду позвонили стражам порядка. Позже правоохранители набрали по номеру 03.

Мать актера Гришечкина оказалась не в курсе нападения на звезду сериала «Солдаты» Подробнее

Соседи пригласили актера к себе, рассказали они изданию. У артиста была кровь на губах, сам он был красный и тяжело дышал.

«Тот, кто был с ним в квартире, видимо, убежал, мы его не видели. У Вячеслава прям таких серьезных повреждений не было», — вспомнила женщина.

Соседи позвонили в полицию в 06:17, сообщил Life со ссылкой на источник в экстренных службах. Источник также подтвердил, что Гришечкина не госпитализировали.

Ранее СМИ писали, что Гришечкина избили в его квартире в Москве. На него якобы напал знакомый — 24-летний Джимшит Б., которому актер ранее помогал с регистрацией в столице. Нападавший сбежал с места происшествия.

Вячеслав Гришечкин известен по сериалу «Солдаты», где он сыграл полковника Староконя. Еще артист снимался в «Марше Турецкого», «Каменской».