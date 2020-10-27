СМИ: соратника Тесака нашли мертвым в подмосковном лесу

«Грибник обнаружил тело Костылева под деревом в лесу неподалеку от Красногорска. Он вызвал полицейских, которые и установили личность погибшего. Им оказался 36-летний Артем Костылев. Рядом с телом был рюкзак, предположительно, принадлежащий покойному», — приводит агентство слова собеседника.

Источник уточнил, что следователи сейчас решают вопрос об уголовном деле. По его словам, Костылев мог свести счеты с жизнью.

16 сентября в камере челябинского СИЗО нашли мертвого Тесака. По официальной версии, он совершил суицид, однако его родственники в это не верят. В СК заявили, что перед смертью Марцинкевич признался в нескольких убийствах, что могло подтолкнуть его к суициду. Тесака похоронили 3 октября на Кунцевском кладбище Москвы.