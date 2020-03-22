СМИ сообщили об ужесточении карантина в России. В центре по борьбе с 2019-nCoV это опровергли

Никаких новых мер по ужесточению карантина из-за коронавируса в России принимать не собираются. Информация источника из правительства о планах властей нарастить тестирование — это фейк.

«Сообщения правительственного источника о том, что „власти склоняется к введению решительных мер по ужесточению карантина“ не соответствуют действительности», — приводит РИА «Новости» сообщение информационно-коммуникационного центра (ИКЦ).

Ранее источник в правительстве рассказал агентству, что России необходимо выйти на уровень Сингапура, Японии и Южной Кореи, где коронавирус успешно сдерживают. Для этого якобы требуются решительные меры по карантину и выявлению тех, кто контактировал с зараженными.

Журналист Дмитрий Киселев призвал армию начать патрулирование, чтобы гарантировать жесткость необходимого в условиях пандемии карантина. Он заявил, что на сознательность россиян мало надежды. По последним данным, в России коронавирусом заразились 306 человек. 16 человек выздоровели.