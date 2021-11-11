СМИ сообщили об увольнении Натальи Починок с должности ректора РГСУ

Российский государственный социальный университет (РГСУ) остался без ректора. С поста главы вуза уволили Наталью Починок после проведенной в учебном заведении проверки.

Об увольнении Починок РБК рассказал близкий к Минобрнауки источник. Проректор по безопасности вуза Андрей Хамров это подтвердил.

По его словам, ректор написала заявление по собственному желанию. Однако Хамров не видел официального приказа Минобрнауки о расторжении договора с Починок.

«Решение о временно исполняющем обязанности также не принято, это будет решено позднее», — подчеркнул он.

Министерство в августе отстранило Наталью Починок от занимаемой должности до 6 сентября — вплоть до окончания проверки в РГСУ. Ее инициировали после жалоб студентов на обучение и проживание. В декларации о доходах ректора выявили недостатки.

Вдова экс-министра труда и соцразвития Александра Починка возглавляла университет с 2014 года.