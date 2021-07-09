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    09 июля 2021, 18:35

    СМИ сообщили об очередях из гробов в крематории Петербурга

    Андрей Иванов

    В крематории Санкт-Петербурга не успевают сжигать тела умерших, поэтому туда выстроилась большая очередь. Его мощность не рассчитана на высокую смертность, которую отмечают сейчас в Северной столице. Об этом сообщил сайт «Фонтанка.ру» со ссылкой на сотрудника одного из ритуальных агентств города.

    СМИ сообщили об очередях из гробов в крематории Петербурга

    «В каждом морге сидят агенты, которые продают свои услуги. Казалось бы, если столько заказов, что крематорий не справляется, можно было бы предупреждать об этом людей, но это невыгодно. <…> Пандемия, понятное дело, я в маске, но запах [в крематории] стоит такой, что даже она не помогает», — цитирует сайт собеседника.

    Бывший работник крематория рассказал, что накануне очереди на сжигание ждали 600 гробов. Он не исключил, что 9 июля их стало еще больше. По словам источника, мощность крематория составляет 200 тел в сутки. После прощания в зале для траурных церемоний, тела умерших отправляют в общую очередь, где царит антисанитария.

    С конца июня в Санкт-Петербурге фиксируют рекордную смертность от ковида. Каждый день от последствий заражения коронавирусом умирают около 100 человек. За все время пандемии COVID-19 унес 17290 жизней.