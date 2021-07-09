СМИ сообщили об очередях из гробов в крематории Петербурга

В крематории Санкт-Петербурга не успевают сжигать тела умерших, поэтому туда выстроилась большая очередь. Его мощность не рассчитана на высокую смертность, которую отмечают сейчас в Северной столице. Об этом сообщил сайт «Фонтанка.ру» со ссылкой на сотрудника одного из ритуальных агентств города.

«В каждом морге сидят агенты, которые продают свои услуги. Казалось бы, если столько заказов, что крематорий не справляется, можно было бы предупреждать об этом людей, но это невыгодно. <…> Пандемия, понятное дело, я в маске, но запах [в крематории] стоит такой, что даже она не помогает», — цитирует сайт собеседника.

Бывший работник крематория рассказал, что накануне очереди на сжигание ждали 600 гробов. Он не исключил, что 9 июля их стало еще больше. По словам источника, мощность крематория составляет 200 тел в сутки. После прощания в зале для траурных церемоний, тела умерших отправляют в общую очередь, где царит антисанитария.

С конца июня в Санкт-Петербурге фиксируют рекордную смертность от ковида. Каждый день от последствий заражения коронавирусом умирают около 100 человек. За все время пандемии COVID-19 унес 17290 жизней.