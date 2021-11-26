СМИ сообщили об изнасиловании мальчика в казанской школе. В мэрии эту информацию опровергли

Telegram-каналы распространили информацию о том, что ученик третьего класса казанской школы №187 якобы избил и изнасиловал другого ребенка в туалете. В мэрии Казани эту информацию опровергли.

«Тот ужас, о котором было написано, слава Богу не подтверждается», — рассказал «360» представитель пресс-службы казанской горадминистрации Владимир Казанцев.

Ранее в СМИ появилась информация, что ученик третьего класса лицея № 187 затащил в туалет, избил и изнасиловал другого мальчика. В сообщениях говорится, что он ходит на уроки с пневматическим пистолетом и угрожает другим детям.

В середине ноября сайт kp.ru написал, что 14-летнюю школьницу из Свердловской области уличили в надругательстве на 10-летним беспомощным братом. Против нее завели уголовное дело.