СМИ сообщили об эксплуатации природы и рабочих «Жилищника» в нацпарке «Лосиный остров»

С 2018 по 2019 годы ФГБУ «Национальный парк „Лосиный Остров“» заключило с московским ГБУ «Автомобильные дороги Восточного административного округа» три госконтракта о сдаче нежилых помещений. От оказанных услуг нацпарк получил чуть более 15,9 миллиона рублей.

По данным издания, возможными тратами руководства парка, которые могут стать причиной отставки, стал тендер на 305 миллионов рублей. Тендер касался «санитарно-оздоровительных мероприятий по ликвидации последствий неблагоприятных природных явлений». Конкурс состоялся в конце сентября прошлого года и участвовало в нем всего одно предприятие — то же ГБУ «Автомобильные дороги Восточного административного округа». Оно и выиграло тендер без снижения цены.

Однако спустя месяц местные жители заметили, что санитарную обработку в нацпарке проводят рабочие из ГБУ «Жилищник» нескольких районов округа в дополнение к основной работе.

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов и вовсе засомневался в целесообразности санитарной уборки в нацпарке.

«С точки зрения биологов упавшие после урагана деревья не должны вывозиться из нацпарка. Они могут быть спилены, если мешают проходу или представляют опасность, но оставлены. Они нужны для поддержания устойчивости и биоразнообразия лесной экосистемы. Каждый гнилой ствол — это дом-теремок для бесчисленных беспозвоночных, которыми питаются, например, птицы. Глянцевое благоустройство обычных городских парков культуры и отдыха не нужно национальному парку, лесу. Здесь другая задача — сохранение дикой природы», — пояснил Тимонов.