СМИ сообщили о том, что Чернышев удалил фото из-за Заворотнюк. Но это бред

«У него нет соцсетей», — заявила она.

В семье фигуриста и актрисы никак не реагируют на подобные заявления журналистов.

Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись Подробнее

«Как видите, мы не мешаем писать. Пусть пишут», — добавила собеседница «360».

Ранее СМИ писали, что Чернышев удалил все фотографии из Instagram и отписался от всех друзей. В частности, он избавился от совместных снимков с Заворотнюк. Поэтому аккаунт фигуриста пуст. Журналисты не упоминали причины, которые подтолкнули спортсмена к такому шагу. Именно поэтому поклонники подумали о возможном существовании плохих новостей.

К тому же, такой поступок может быть связан с последними новостями о том, что Чернышев якобы давно хочет развестись с супругой. Однако фигурист не может этого сделать из-за ее тяжелой болезни, писали СМИ.

Первые новости о серьезной болезни Заворотнюк появились в прессе в августе. А в середине сентября стало известно о госпитализации актрисы в тяжелом состоянии. Московские врачи обнаружили у нее рак мозга на последней стадии, но родственники звезды ни разу не прокомментировали эту информацию. По последним данным, «прекрасная няня» проходит реабилитацию в клинике на Рублевке. Актриса перенесла два хирургических вмешательства.