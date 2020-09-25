СМИ сообщили о состоянии дочери Конкина перед гибелью

Сотрудники фитнес-клуба отметили, что бассейн, в котором занималась женщина, неглубокий — всего полтора метра, в нем «невозможно утонуть». Также собеседники телеканала уточнили, что в какой-то момент дочери Конкиной стало плохо.

«Клиент сказал что, когда начал оказывать первую медицинскую помощь, он чувствовал запах алкоголя», — уточнили в фитнес-клубе.

Также в сумке девушки обнаружили пробку от вина и штопор. По словам сотрудников клуба, родные девушки уточнили, не была ли она пьяна.

По сведением РЕН ТВ, криминалисты считают утопление причиной гибели Конкиной. На ее теле не было синяков или следов насилия.

Ранее стало известно о внезапной кончине Софии Конкиной. Она плавала в бассейне, когда неожиданно потеряла сознание. Ее госпитализировали в Боткинскую больницу. Врачи сделали так, что девушка начала дышать. Однако позже она скончалась в реанимации. У нее осталась 11-летняя дочь.