СМИ сообщили o смерти патриарха Сербского Иринея

Уточняется, что предстоятеля Сербской православной церкви госпитализировали 4 ноября. Сообщалось, что он будет выписан через две недели. В воскресенье, 15 ноября, его состояние ухудшилось, но было стабилизировано. Речь шла об осложнениях по причине хронической сердечной недостаточности.

В четверг днем на сайте СПЦ написали о тяжелом состояния патриарха. Вскоре пришли известия о его кончине, пишет «Интерфакс».

Патриарх Ириней родился 28 августа 1930 года в селе Видова. В крещении ему дали имя Мирослав. Осенью 1959 года он принял монашеский постриг. В мае 1974 года был избран викарным епископом Патриарха Сербского.