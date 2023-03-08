Общество 08 марта 2023, 17:31 СМИ сообщили о смерти миллиардера Сергея Гришина Baza: умер миллиардер Сергей Гришин

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Миллиардер Сергей Гришин, госпитализированный около месяца назад, скончался 6 марта, сообщил Telegram-канал Baza. По данным из открытых источников, ему было 56 лет.

Гришин — бывший совладелец «РосЕвроБанка». Однако прославила его не столько должность, сколько скандальное признание президенту США в 2018 году. Бизнесмен попросил у тогдашнего американского лидера Дональда Трампа гражданство, пояснив, что благодаря собственной мошеннической схеме украл в России и Эстонии много денег и «довел финансовую систему России до коллапса в 90-е годы». Также миллиардер известен тем, что продал свой особняк в Санта-Барбаре британскому принцу Гарри и его жене Меган Маркл за 15 миллионов долларов.

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В начале февраля появилась информация о том, что Сергей Гришин попал в больницу с нарушением мозгового кровообращения и находится в крайне тяжелом состоянии. Также у бизнесмена развился сепсис. Официальных подтверждений этим данным не было.

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