СМИ сообщили о смерти известного ученого в Москве

В Москве на 90-м году жизни скончался президент Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин. Он был одним из основателей «Шанинки».

Ученый умер в своей квартире, которая расположена в центре столицы. Об этом сообщила газета «Известия».

Причины и обстоятельства смерти Шанина не называются.

Теодор Шанин родился в Польше в 1930 году. Изучал крестьяноведение, историческую социологию и эпистемологию. Благодаря ему в сфере академического образования в России развивались новые формы.

Был преподавателем Манчестерского университета и научным сотрудником Оскфорда. В 1995 году стал ректором университета МВШСЭН, а с 2007-го являлся президентом «Шанинки».

Обладал многочисленными наградами.