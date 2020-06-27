СМИ сообщили о смерти главы ГК «Пионер»

Грудина нашли мертвым в офисе на Малой Пироговской улице в ночь на 27 июня. Ему было 50 лет.

Вывод о суициде следователи сделали исходя из предсмертной записки, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По оперативным данным, в записке говорится о высокой долговой нагрузке.

Грудин основал группу компании «Пионер» в 2001 году, напомнило ИА Nation News. Она в равных долях принадлежит Грудину и Леониду Максимову. Сотрудники компании сейчас строят 298 тысяч квадратных метров жилья и апартаментов, из них 260 тысяч «квадратов» в Москве и 38 тысяч в Санкт-Петербурге. Среди построенных компанией объектов в столице — жилой дом «Авангард», ЖК бизнес-класса Life-Кутузовский, здание международной IB-школы Brookes.

«Пионер» входит в топ-10 наиболее надежных застройщиков России.

Летом 2019 года на Московском урбанистическом форме Грудин заявил, что компания отказалась от новых проектов в Петербурге из-за низкой маржинальности рынка там. В связи с этим «Пионер» сосредоточился на развитии в Москве, в частности на сегменте коммерческой недвижимости.