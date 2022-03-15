СМИ сообщили о планах «Яндекса» продать «Новости» и «Дзен»

Компания «Яндекс» готовит к продаже сервисы «Новости» и «Дзен» в связи с изменением экономической ситуации и усложнением доступов к капиталу. Об этом сообщил РБК со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников, крупнейшая технологическая корпорация России намерена развивать поисковик и городские сервисы.

Источники заявили, что сейчас идут переговоры с потенциальными покупателями. Но главным претендентом на информационные платформы считается холдинг VK.

«В VK считают эффективной формой сотрудничества развитие цифровых партнерств, которые позволяют взаимно усиливать компании в различных направлениях», — заявил один из собеседников, отказавшись раскрывать подробности.

Еще один источник заявил, что тема с продажей «Новостей» и «Дзена» поднималась еще несколько лет назад, так как «Яндекс» планировал сконцентрироваться только на технологической составляющей. При этом «Дзен» начал превращаться в социальную сеть, а «Новости» сильно критиковали все.

Представитель «Яндекса» назвал сообщения о возможной продаже «Новостей» и «Дзена» слухами, в VK от комментариев отказались.